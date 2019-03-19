Глава Новокузнецка отстранил от должности своего заместителя

Заместитель Сергея Кузнецова попал под служебное расследование.

Во вторник, 19 марта, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отстранил от должности своего заместителя по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Андрея Федорчука. Помимо того, по инициативе Сергея Кузнецова будет создана специальная комиссия, которая займётся служебным расследованием в отношении него.

По информации администрации Новокузнецка, причиной этому послужили документы, представленные ранее за 2018 год, в рамках подготовки к весеннему паводку в виде актов выполненных работ на городском ковше отстойнике.

«По мнению технических специалистов, объём иловых отложений, указанных в документах, не соответствуют фактической массе, находящейся в месте выгрузки», — уточнили в ведомстве.

Как показал почерковедческая экспертиза, подпись главы города на документах была подделана.