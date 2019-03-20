Несовершеннолетняя беловчанка забеременела от брата

Выяснилось, что 16-летняя жительница Кузбасса уже два года сотоит в интимной связи со своим родственником и хочет за него замуж.

Как сообщают СМИ, 16-летняя посёлка Бабанаково Беловского городского округа забеременела от 25-летнего двоюродного брата.

Об этом стало известно, когда в Белове решили провести проверку по беременным несовершеннолетним местным жительницам. Оказалось, что брат с сестрой по меньшей мере два года состоят в интимных отношениях. На данный момент 25-летний мужчина служит в армии. Несмотря на то, что он женат, у него есть двое детей, девушка высказала намерение выйти за него замуж.

Мать девочки была не в курсе происходящего, об отношении женщины к происходящему пока ничего не сообщается. Сама несовершеннолетняя на данный момент находится в «Областном клиническом перинатальном центре имени Л.А. Решетовой».