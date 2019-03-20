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В Кемерове горела автобаза с 40 автобусами внутри

20 марта 2019 в 10:54

В результате полностью выгорел ПАЗ.

Возгорание произошло поздно вечером 19 марта в ООО «АТП Сибтехсервис-1» на проспекте Шахтёров.

Как сообщили в ГУ МЧС Кузбасса, сигнал о происшествии спасатели получили в 23:11. На момент прибытия первого подразделения из гаражного бокса, где находились 40 автобусов, шёл дым.

«Возгорание было ликвидировано в 23:36. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 39 человек и 12 единиц техники. В результате пожара обгорел автобус ПАЗ на всей площади, а у второго автобуса обгорело лакокрасочное покрытие снаружи и частично салон», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправности электрооборудования одного из транспортных средств.


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