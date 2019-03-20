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Новокузнечанин получил ожоги от взорванного вейпа

20 марта 2019 в 11:04

По словам пострадавшего, устройство вспыхнуло в кармане куртки.

Инцидент произошёл вечером 19 марта в Заводском районе южной столицы Кузбасса. Как сообщает Новокузнецк.Ru, у горожанина в кармане куртки взорвался вейп. В результате мужчина получил ожоги.

Пострадавший рассказал, что аккумулятор устройства «загорелся моментально». В результате, верхняя одежда сгорела почти полностью, также пламя прожгло майку и джинсы.

Новокузнечанин отметил, что во время случившегося никто из прохожих не пытался ему помочь.

 

 

Фото: novokuznetsk.ru.


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