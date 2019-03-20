Новокузнечанин получил ожоги от взорванного вейпа

По словам пострадавшего, устройство вспыхнуло в кармане куртки.
Инцидент произошёл вечером 19 марта в Заводском районе южной столицы Кузбасса. Как сообщает Новокузнецк.Ru, у горожанина в кармане куртки взорвался вейп. В результате мужчина получил ожоги.
Пострадавший рассказал, что аккумулятор устройства «загорелся моментально». В результате, верхняя одежда сгорела почти полностью, также пламя прожгло майку и джинсы.
Новокузнечанин отметил, что во время случившегося никто из прохожих не пытался ему помочь.
Фото: novokuznetsk.ru.
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