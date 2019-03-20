Улицы Кемерова поручили убирать заключённым

Осуждённых привлекли к уборке и благоустройству города.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области, на улицы столицы Кузбасса вышли осуждённые.

«Осуждённые приступили к очистке улиц, скверов, парков, остановок общественного транспорта и дворовых территорий от снега, наледи, скопившегося за зиму мусора», — рассказали в ведомстве.

К работе на сегодня допущено 20 человек.

Отмечается, что все осуждённые одеты в отличительные светоотражающие жилеты. За рабочими ведётся постоянный надзор сотрудниками ГУФСИН.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.