Житель областной столицы похитил медведя (видео)

За кражу кемеровчанину грозит до четырёх лет лишения свободы.

Инцидент произошёл в одном из магазинов Кемерова. В полицию обратилась продавец торгового павильона по продажи цветов.

«Она сообщила, что неизвестный пришёл в магазин, украл медведя и скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба составила три тысячи рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Подозреваемый попал на камеры наблюдения, им оказался 31-летний местный житель.

Вора удалось задержать в короткие сроки. Выяснилось, что похищенную игрушку романтичный вор подарил свое возлюбленной.

Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.