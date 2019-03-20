Житель областной столицы похитил медведя (видео)

За кражу кемеровчанину грозит до четырёх лет лишения свободы.
Инцидент произошёл в одном из магазинов Кемерова. В полицию обратилась продавец торгового павильона по продажи цветов.
«Она сообщила, что неизвестный пришёл в магазин, украл медведя и скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба составила три тысячи рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Подозреваемый попал на камеры наблюдения, им оказался 31-летний местный житель.
Вора удалось задержать в короткие сроки. Выяснилось, что похищенную игрушку романтичный вор подарил свое возлюбленной.
Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
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