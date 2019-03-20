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Ильдар Узбеков назвал Кузбасс центром современной угольной отрасли

20 марта 2019 в 23:17

Создатель венчурного фонда «CoalFuture» прокомментировал решение о создании исполкома угольной промышленности с центром в Кемеровской области.

В феврале по итогам первого Всероссийского съезда руководителей угольных компаний было принято решение о создании исполнительной комиссии угольной промышленности. При этом центром исполкома станет Кузбасс – регион эксперты безусловно называют системообразующим для всего угледобывающего сектора государства.

По мнению главы компании «Сибуглемет» Ильдара Узбекова, это фактически делает регион отраслевым «законодателем моды» и дает возможность активизировать работу по модернизации всего сектора в ожидании глобальной трансформации энергетического рынка.

В числе задач комитете обозначена в том числе консолидация добывающих предприятий, координация их деятельности на внутреннем и международных рынках. Это позволит эффективно работать на минимизацию рисков в свете предстоящих «тектонических» сдвигов в отрасли.

«Повышенное внимание мировых держав к соблюдению Парижского соглашения по климату диктует более жесткие требования к угольной отрасли, снижая ее конкурентоспособность по сравнению с возобновляемыми источниками энергии. Уже через 5-7 лет «зеленая» энергетика, и в первую очередь в Евросоюзе, по стоимости сравняется с традиционной», - говорит мировой бизнесмен Узбеков.

При этом недавнее заявление помощника спецпредставителя Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова о том, что РФ ратифицирует Парижское соглашение только после полного учета лесов (а это может произойти не раньше 2020 года), дает время угледобывающим компаниям сформировать резервы для модернизации производства  и подготовить пошаговую стратегию перехода на глубокую переработку угля и внедрения перспективных проектов и прорывных технологий.

«Это будет способствовать получению новых источников энергии и материалов, которые позволят сохранить и увеличить в регионах добычи рабочие места и обеспечить более высокий уровень дохода населения», - обозначает кузбасский угледобытчик.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилёв неоднокартно напоминал, что Кемеровская область, добывающая 60% всего угля в стране, «уже стала и может дальше быть главной площадкой для отработки всех новых технологий для развития угольной отрасли». А по словам заместителя Министра энергетики России Анатолия Яновского, в угольной отрасли страны необходимо реализовать золотой треугольник: объединение промышленности, науки и образования для единой цели – повышения эффективности производства, его роботизации и автоматизации.

«Эти меры напрямую связаны с повышением благосостояния жителей региона – главной задаче согласно Майским указам Владимира Путина», - подтвердил Яновский.

При этом, по словам Ильдара Узбекова, нужно без иллюзий понимать, что растущий сегодня рынок угля – это «лебединая песня» отрасли, за которой последует спад без восстановления на прежних уровнях.

«Нынешнее благоденствие, когда РФ вышла на рекордную добычу угля за всю историю страны, продлится недолго, и именно сейчас есть время подготовится к грядущим трансформациям рынка, - уверен глава «CoalFuture», - И роль Кемеровской области, ставшей центром угольной промышленности России, дает возможность транслировать тенденцию к трансформации на всю страну».

 

Источник: mk.ru


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