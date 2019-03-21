В Кемеровской области стали меньше рожать

Новосибирскстат опубликовал данные о рождаемости в Сибирском федеральном округе.

Согласно выводам специалистов, снижение числа новорождённых отмечается в целом по Сибири. Так во в 2018 году появилось на свет 196 тысяч младенцев, что на 12 тысяч меньше (5,9%), чем годом ранее.

В Кемеровской области в 2018 году родилось 26 430 человек. Это всего на 6,7% меньше, чем в 2017 году. А вот наибольшее снижение новорождённых зафиксировано в Алтайском крае – на 8%.

Больше всего младенцев появилось на свет в Красноярском крае – 33 338 человек. А Республика Алтай показала наименьшее снижение рождаемости – всего 3,2%.