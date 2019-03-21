В Прокопьевске легковушка столкнулась с грузовиком, пострадал ребёнок

Пострадали также водитель грузовика и ещё один пассажир.

Серьёзное ДТП произошло вечером 20 марта на улице Малая Известковая. Около 20:15 столкнулись автомобили «Волга» и «МАЗ». По предварительной информации ГУ МВД России по Кемеровской области, водитель «Волги» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовик.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены пять человек, по предварительным данным трое получили травмы: водитель легкового автомобиля и два его пассажира, среди которых 6-летний ребенок», — сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.