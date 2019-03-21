Блог с тобой ›› Новости ›› В Прокопьевске легковушка столкнулась с грузови...

В Прокопьевске легковушка столкнулась с грузовиком, пострадал ребёнок

21 марта 2019 в 10:29

Пострадали также водитель грузовика и ещё один пассажир.

Серьёзное ДТП произошло вечером 20 марта на улице Малая Известковая. Около 20:15 столкнулись автомобили «Волга» и «МАЗ». По предварительной информации ГУ МВД России по Кемеровской области, водитель «Волги» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовик.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены пять человек, по предварительным данным трое получили травмы: водитель легкового автомобиля и два его пассажира, среди которых 6-летний ребенок», — сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.


Читайте также

Content 3 10
Улицы Кемерова поручили убирать заключённым
Content e6a0db66 96e6 46a2 9b95 a455f2a2018b
Житель областной столицы похитил медведя (видео)
Content 0258 700x466
Ильдар Узбеков назвал Кузбасс центром современной угольной отрасли
Content
В Кемеровской области стали меньше рожать

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?