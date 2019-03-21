В Прокопьевске мать и четверо детей отравились угарным газом

При этом пожара в доме, где проживает семья, не было.

В Прокопьевске Кемеровской области пять человек отравились угарным газом. В больницу доставили мать и её четверых детей.

«По предварительным данным, они отравились угарным газом. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», - цитируют СМИ осведомлённый источник.

Отмечается, что пожара в доме, где проживает семья, не было. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.