Власти Кузбасса наградили экс-губернатора Амана Тулеева

Бывший глава региона получил юбилейный знак СНДКО.

20 марта кузбасские депутаты отметили 25-летний юбилей законодательной власти Кемеровской области. В связи с этим кузбасские депутаты наградили экс-губернатора региона Амана Тулеева.

«Аман Гумирович Тулеев награждён юбилейным знаком Совета народных депутатов Кемеровской области «25 лет законодательной власти Кемеровской области» как председатель первого законодательного собрания Кемеровской области и председатель Совета народных депутатов Кемеровской области четвёртого созыва», – сообщают СМИ.

Напомним, Аман Тулеев ушёл с поста губернатора Кузбасса в апреле 2018 года. Впоследствии он стал спикером облсовета. В настоящее время Тулеев является ректором «Кузбасского регионального института развития профессионального образования».

Сам юбилейный знак СНДКО «25 лет законодательной власти Кемеровской области» депутаты учредили в конце февраля 2019 года.

Фото: КРИРПО.