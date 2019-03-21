Лёд на Томи в Кемерове взорвут уже к концу недели

Названо место и время проведения буровзрывных работ.

Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, в пятницу, 22 марта, в Кемерове пройдут работы по рыхленью льда буровзрывным способом.

«Мероприятие традиционно проходит перед вскрытием главной водной артерии Кемерова. Ледовзрывные работы на реке Томь в районе Коммунального моста города по проспекту Кузнецкому предотвратят возможное разрушение опор моста при ледоходе», — рассказали в администрации Кемерова.

Лёд взорвут в 16:00. Буровзрывные работы проведут специалисты ООО «Кузбасспецвзрыв». Ради безопасности, кемеровчан просят не подходить близко к месту проведения работ и не заходить в опасную зону, которая будет оцеплена сотрудникам полиции.