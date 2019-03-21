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В выходные в Кузбассе потеплеет до +15°С

21 марта 2019 в 15:22

Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на ближайший уикенд.

Так, весна даст о себе знать уже в пятницу, днём 22 марта в столице Кузбасса ожидается до +7°С. Ночью похолодает до -5… -10°С. Возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Днём в выходные температура может повысится до +15°С, ночью будет падать максимум до -7, -12°С.

«Также ожидается юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду», — сообщили в кемеровском гидрометцентре.

В понедельник температура вновь немного похолодает. Кроме того, по региону пройдут осадки.

 


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