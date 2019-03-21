В Новокузнецке загорелся ребёнок

По информации кузбасских СМИ, пострадавшему 12 лет.

ЧП произошло в четверг, 21 марта. Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, школьник получил ожоги.

«В результате несчастного случая несовершеннолетний получил ожог. В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.

Известно, что пострадавшему 12 лет. О степени тяжести травмы и состоянии ребёнка пока не сообщается.