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В Новокузнецке загорелся ребёнок

21 марта 2019 в 16:57

По информации кузбасских СМИ, пострадавшему 12 лет.

ЧП произошло в четверг, 21 марта. Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, школьник получил ожоги.

«В результате несчастного случая несовершеннолетний получил ожог. В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.

Известно, что пострадавшему 12 лет. О степени тяжести травмы и состоянии ребёнка пока не сообщается.


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