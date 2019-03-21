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Пенсионер из Кемеровского района зарубил соседа топором

21 марта 2019 в 17:15

Тело 63-летнего мужчины на приусадебном участке обнаружили местные жители.

Увидев на теле следы насильственной смерти, соседи вызвали правоохранителей. Выяснилось, что к смерти кузбассовца причастен 71-летний сосед по дачному участку

«Оказалось, что накануне мужчины употребляли спиртное, между ними произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый нанес соседу множество ударов топором по голове. В результате потерпевший скончался на месте», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ходе следствия злоумышленник утверждал, что сосед первый напал на него, а он просто защищался. Однако следователи опровергли его версию.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что задержанный вменяем. Его заключили под стражу, уголовное дело направленно в суд.


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