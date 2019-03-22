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Кузбассовец засудил мэрию за украденную ель

22 марта 2019 в 10:17

Перед Новым годом власти Топок срубили ель без ведома владельца.

Дерево установили в центре города, а после праздников вернули на участок местного жителя. Мужчина обратился в суд и потребовал возмещения ущерба в сумме 350 тысяч рублей.

21 марта Топкинский городской суд рассмотрел иск горожанина к мэрии.

«Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск частично и взыскал с администрации города 26 тысяч 650 рублей», – рассказали в пресс-службе суда.


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