Кузбассовец засудил мэрию за украденную ель

Перед Новым годом власти Топок срубили ель без ведома владельца.

Дерево установили в центре города, а после праздников вернули на участок местного жителя. Мужчина обратился в суд и потребовал возмещения ущерба в сумме 350 тысяч рублей.

21 марта Топкинский городской суд рассмотрел иск горожанина к мэрии.

«Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск частично и взыскал с администрации города 26 тысяч 650 рублей», – рассказали в пресс-службе суда.