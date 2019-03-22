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Сергей Цивилёв: «Дело по «Зимней вишни» скоро передадут в суд»

22 марта 2019 в 12:10

Как сообщил губернатор Кузбасса, следствие по делу о страшном пожаре в кемеровском ТЦ находится на стадии завершения.

«Я знаю, что сейчас следствие находится в завершающей стадии. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам», – сообщил РИА Новости глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

В ближайшее время материалы дела о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» начнёт рассматривать суд.

Также в четверг, 21 марта, стало известно, что МЧС России завершило расследование пожара в ТРК. Специалисты пришли к выводу, что огнеборцы, работавшие на месте происшествия, действовали адекватно, соответственно ситуации.

«Сейчас под следствием находятся двое пожарных. Их действия должны оценить следователи», - уточнил замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергей Сивенков.

 

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых дети.


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