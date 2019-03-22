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В Кемерове на Южном разбилась маршрутка (видео)

22 марта 2019 в 16:01

Возле остановки КузТАГиС столкнулись с ПАЗ и легковой автомобиль «Рено». По словам очевидцев, ДТП произошло около 13:00 22 марта.

«Во время столкновения я была внутри ПАЗа. Мы с подругой испугались, возможно, кто-то получил ушибы. Произошло всё так: водитель маршрутки №7Т хотел быстро объехать другой транспорт, в итоге, врезался в легковой автомобиль. У последнего выбито окно и появилась вмятина, где дверь», – цитируют СМИ одного из пассажиров ПАЗа.

Известно, что легковой автомобиль, который столкнулся с ПАЗом, получил серьёзные повреждения правой части. У маршрутки от удара выбило стёкла.

О пострадавших пока не сообщается.

 

Фото, видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».


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