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На канатной дороге в Шерегеше заблокированы десятки человек (видео)

23 марта 2019 в 11:25

ЧП произошло 23 марта в Шерегеше на канатной дороге «Мустаг». На подъёмнике оказались заблокированы 38 человек.

Спасательная операция заняла два часа.

«38 пассажиров сняли с кресел в течение установленного регламентом спасательных работ времени. Оно составляет 4 часа. Использовали три спасательных комплекта, работали три спасательные бригады. Операция прошла штатно, без паники», – цитируют СМИ представителей компании «Каскад».

В компании добавили, что тем, кто застрял на канатной дороге, компенсируют подъёмы.

 

Фото, видео: vk.com / «ШЕРЕГЕШ - горнолыжный курорт».


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