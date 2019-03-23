На канатной дороге в Шерегеше заблокированы десятки человек (видео)

ЧП произошло 23 марта в Шерегеше на канатной дороге «Мустаг». На подъёмнике оказались заблокированы 38 человек.

Спасательная операция заняла два часа.

«38 пассажиров сняли с кресел в течение установленного регламентом спасательных работ времени. Оно составляет 4 часа. Использовали три спасательных комплекта, работали три спасательные бригады. Операция прошла штатно, без паники», – цитируют СМИ представителей компании «Каскад».

В компании добавили, что тем, кто застрял на канатной дороге, компенсируют подъёмы.

Фото, видео: vk.com / «ШЕРЕГЕШ - горнолыжный курорт».