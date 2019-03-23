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Тройное ДТП в Кузбассе: травмы получили четыре человека

23 марта 2019 в 12:40

Авария произошла вечером 22 марта в Новокузнецке.

Около 19:50 на улице Ленина столкнулись три иномарки. По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель BMW.

«Мужчина не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным Hyundai Solaris. После этого Solaris столкнулся с Toyota», – сообщили в ведомстве.

В результате аварии травмы получили мужчина, который управлял BMW, и пассажир «Тойоты». Водитель Hyundai и его пассажир получили незначительные травмы, им была оказана медицинская помощь.

 

 

Фото: instagram.com / dtp42rus.


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