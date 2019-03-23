Сергей Цивилёв рассказал о предстоящем ремонте в доме Агафьи Лыковой

Дом отшельницы ждут серьёзные изменения, а уже в ближайшее время в нём заменят окна.

По словам губернатора Кузбасса, на заимку к Агафье Лыковой снова отправится вертолёт. Он доставит отшельнице не только продукты питания, но и окна. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Окна в доме отшельницы установит «один из её родственников».

Напомним, в декабре 2018 года Сергей Цивилев уже посещал Лыкову, после того, как она передала сигнал SOS. Тогда глава Кемеровской области привёз отшельнице продукты, вещи и корм для скота. Ранее помощь ей оказывал экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев.