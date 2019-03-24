В ТРЦ в Новокузнецке избили парня до потери сознания

Родственники пострадавшего разыскивают очевидцев происшествия.

Инцидент произошёл в ТРЦ «Сити Молл». По словам сестры пострадавшего, инцидент произошёл 21 марта около 21:20. Неизвестный ударил ногой её брата, в результате тот потерял сознание.

«Этот парень шёл мимо, ударил моего брата с ноги по лицу, он сразу потерял сознание. Конфликта не было, он просто сидел и даже не смотрел в его сторону», – рассказала в соцсетях новокузнечанка.

Однако некоторые комментаторы в соцсетях утверждают, что новокузнечанин получил по заслугам.

«Парень заступился за свою девушку. Ваш брат с другом начали смеяться над ней», – в комментариях к записи один из пользователей.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.