Блог с тобой ›› Новости ›› В ТРЦ в Новокузнецке избили парня до потери соз...

В ТРЦ в Новокузнецке избили парня до потери сознания

24 марта 2019 в 12:23

Родственники пострадавшего разыскивают очевидцев происшествия.

Инцидент произошёл в ТРЦ «Сити Молл». По словам сестры пострадавшего, инцидент произошёл 21 марта около 21:20. Неизвестный ударил ногой её брата, в результате тот потерял сознание.

«Этот парень шёл мимо, ударил моего брата с ноги по лицу, он сразу потерял сознание. Конфликта не было, он просто сидел и даже не смотрел в его сторону», – рассказала в соцсетях новокузнечанка.

Однако некоторые комментаторы в соцсетях утверждают, что новокузнечанин получил по заслугам.

«Парень заступился за свою девушку. Ваш брат с другом начали смеяться над ней», – в комментариях к записи один из пользователей.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.


Читайте также

Content
СК опубликовал видео о ходе расследования по делу «Зимней вишни» (видео)
Content
На кузбасской трассе в серьёзном ДТП пострадал ребёнок (видео)
Content
В одном из колледжей Кузбасса нашли повешенного мужчину
Content
Николай Валуев пригласил туристов в Кузбасс (видео)

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?