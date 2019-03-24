В Новокузнецке у детского сада нашли труп

Тело лежало рядом с детским садом №42.

Утром, 24 марта, на проспекте Строителей в Новокузнецке обнаружили труп. Тело лежало рядом с детским садом №42.

«На месте работали сотрудники скорой помощи, а также полицейские. Для установления личности правоохранители искали в одежде умершего документы», - сообщает Новокузнецк.ru.

Известно, что с телом также эксперт-криминалист.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Тем временем фото с места происшествия попали в Сеть.

Фото: Новокузнецк.ru.