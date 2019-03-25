В Кемерове перекроют дороги из-за годовщины пожара в «Зимней вишне»

25 марта в столице Кузбасса пройдут траурные мероприятия.

Проезд ограничат 25 марта в 9:00 по проспекту Ленина от улицы Дзержинского до улицы Красная. Движение на вышеуказанном участке возобновится только в 6:00 во вторник, 26 марта 2019 года.

«Непосредственно 25 марта участок проспекта Ленина, где находился торговый центр, будет частично перекрыт, чтобы жители Кузбасса и те, кто захочет приехать из других городов, могли спокойно подойти, положить цветы», — сообщает РИА Новости.

В выходные в Кузбассе состоялись панихиды по погибшим в «Зимней вишне». В понедельник утром родственники погибших во время пожара в «Зимней вишне» и неравнодушные кемеровчане пришли к месту трагедии. Возле стихийного мемориала жертв пожара почтили минутой молчания и возложили цветы.

Также в городе пройдет ряд траурных мероприятий.