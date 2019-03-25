В Польше задержан экс-совладелец ТРЦ «Зимняя вишня»

Вячеслав Вишневский находился в международном розыске с ноября 2018 года.

Напомним, задержанный являлся генеральным директором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». После пожара в кемеровском торговом центре его обвинили в преступлении, предусмотренном статьёй УК РФ «Дача взятки». Так как с 2016 года Вячеслав Вишневский не проживал в России, его арестовали заочно и объявили в международный розыск.

Как сообщает Следственный комитет России, он был задержан в Польше.

«Теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции», — сообщили в ведомстве.