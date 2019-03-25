СК опубликовал видео о ходе расследования по делу «Зимней вишни» (видео)

С момента трагедии в кемеровской «Зимней вишне» прошел год. 25 марта 2018 года в результате происшествия погибли 60 человек, в том числе дети.

Следствие по делу было начато ещё до окончания спасательных работ. Осмотр места происшествия производился в первые часы после трагедии и продолжался несколько суток.

В рамках расследования уголовного дела задержали 15 человек, в том числе экс-главу МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.

Об итогах годового расследования по делу «Зимней вишни» рассказали в сюжете сотрудники Следственного комитета.

Видео: youtube.com/ Следственный комитет Российской Федерации.