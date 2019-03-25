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СК опубликовал видео о ходе расследования по делу «Зимней вишни» (видео)

25 марта 2019 в 11:10

С момента трагедии в кемеровской «Зимней вишне» прошел год. 25 марта 2018 года в результате происшествия погибли 60 человек, в том числе дети.

Следствие по делу было начато ещё до окончания спасательных работ. Осмотр места происшествия производился в первые часы после трагедии и продолжался несколько суток.

В рамках расследования уголовного дела задержали 15 человек, в том числе экс-главу МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.

Об итогах годового расследования по делу «Зимней вишни» рассказали в сюжете сотрудники Следственного комитета.

 

 

Видео: youtube.com/ Следственный комитет Российской Федерации.


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