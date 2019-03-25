На кузбасской трассе в серьёзном ДТП пострадал ребёнок (видео)

Трёхлетний пассажир находился как раз в том месте, куда пришёлся удар.

В 10:30 23 марта на дороге «Кемерово-Анжеро-Судженск» произошла авария, в которой пострадал 3-летний ребёнок. По информации ГИБДД Кузбасса, водитель автомобиля Hyundai Accent при выполнении поворота на лево не предоставил преимущества встречному автомобилю Toyota RAV 4.

«По предварительным данным, причиной аварии стало не соблюдение очерёдности проезда. На стационарном лечении находится 48-летний водитель Hyundai, который за рулём находился в трезвом состоянии. Во втором автомобиле пострадал трёхлетний ребёнок», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ребёнок был пристёгнут и сидел в специальном автокресле на заднем сидении, за передним пассажирским креслом. Как раз в этот бок машины и пришёлся удар.

Фото, видео: vk.com/odzelloas42