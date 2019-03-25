В одном из колледжей Кузбасса нашли повешенного мужчину

Тело обнаружили на здании педагогического колледжа в Новокузнецке.

О страшной находке рассказали пользователи соцсетей.

«Сообщается, что погибший 1982 года рождения, приехал в наш город из Междуреченска. Скорее всего самоубийство, другие подробности пока неизвестны», — сообщили в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

Также очевидцы поделились фотографией с места событий. На кадрах видно, что на месте работали сотрудники полиции.

В Следственном комитете России по Кемеровской области, что подобных сигналов к ним пока не поступало.

Фото: vk.com/nvkz_online