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В одном из колледжей Кузбасса нашли повешенного мужчину

25 марта 2019 в 14:08

Тело обнаружили на здании педагогического колледжа в Новокузнецке.

О страшной находке рассказали пользователи соцсетей.

«Сообщается, что погибший 1982 года рождения, приехал в наш город из Междуреченска. Скорее всего самоубийство, другие подробности пока неизвестны», — сообщили в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

Также очевидцы поделились фотографией с места событий. На кадрах видно, что на месте работали сотрудники полиции.

В Следственном комитете России по Кемеровской области, что подобных сигналов к ним пока не поступало.

 

 

Фото: vk.com/nvkz_online

 


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