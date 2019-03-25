Николай Валуев пригласил туристов в Кузбасс (видео)

Видеообращение появилось в одном из популярных в Кузбассе пабликов в соцсети «ВКонтакте» 25 марта.

Николай Валуев посетил Кузнецкий Алатау и поделился впечатлениями с пользователями соцсетей. Бывший спортсмен и политик уверен, что эту красоту стоит увидеть своими глазами.

«Это красота России. Это надо видеть. Предлагаю, конечно, каждому постараться сделать всё для того, чтобы побывать в этих местах», — говорит Николай Валуев.

А в своём Instagram он опубликовал несколько фотографий, сделанных в заповеднике.

Напомним, известный российский спортсмен является большим поклонником природы Сибири и неоднократно рассказывал о своих путешествиях в соцсетях и телепередачах. Что именно политик делал в горах на этот раз, не уточняется.

Фото: vk.com/ Николай Валуев.

Видео: vk.com/«Типичный Кемерово».