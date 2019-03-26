В Кузбассе суровый отец посадил дочь на цепь

Отмечается, что девушке 25 лет.

Новокузнечанин приковал свою 25-летнюю дочь к батарее с помощью металлической цепи.

«Мужчина пояснил, что сделал это, чтобы она не употребляла спиртные напитки», – цитируют СМИ осведомлённый источник.

Несмотря на это по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Вероятно, родственникам любящей выпить девушки придётся искать более гуманные способы излечения её от пагубной привычки.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.