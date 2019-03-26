Из Новосибирска до Кемерова планируют запустить скоростные электрички

О планах «РЖД» на 2020-2021 годы сообщил ТАСС.

Планируется, что уже через год-полтора из столицы Кузбасса до Новосибирска можно будет добраться скоростной электричкой «Ласточка».

Организовать движение скоростных электропоездов «Ласточка» также намерены на направлениях Омск – Новосибирск, Новосибирск – Томск, Новосибирск – Барнаул, Новосибирск – Новокузнецк.

Отмечается, что для такого нововведения нужно будет модернизировать существующие депо и построить новые.