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Из Новосибирска до Кемерова планируют запустить скоростные электрички

26 марта 2019 в 12:18

О планах «РЖД» на 2020-2021 годы сообщил ТАСС.

Планируется, что уже через год-полтора из столицы Кузбасса до Новосибирска можно будет добраться скоростной электричкой «Ласточка».

Организовать движение скоростных электропоездов «Ласточка» также намерены на направлениях Омск – Новосибирск, Новосибирск – Томск, Новосибирск – Барнаул, Новосибирск – Новокузнецк.

Отмечается, что для такого нововведения нужно будет модернизировать существующие депо и построить новые.


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