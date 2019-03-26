В Гурьевске школьница изрезала ножом отца

Причиной конфликта стало пристрастие родителя к спиртному.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, в ноябре 2018 года 17-летняя девушка вернулась домой из школы и увидела в квартире, где она проживала с бабушкой-опекуном, своего отца. Ранее его лишили родительских прав.

Отмечается, что в гости его привело вовсе не желание навестить ребёнка. В жилище кузбассовец со знакомыми употреблял спиртное. В это время дома не было бабушки, и школьница потребовала, чтобы отец с друзьями ушёл из квартиры.

«Мужчина стал возмущаться, произошёл словесный конфликт. Дочь стала отталкивать его, при этом в руках у неё был кухонный нож, которым она причинила отцу несколько ножевых ранений. После чего потерпевший с компанией покинули квартиру», – рассказали в ведомстве.

На улице горожанину стало плохо. Пострадавшему вызвали скорую помощь и госпитализировали.

Девушка признала свою вину и сотрудничала со следствием. Учитывая обстоятельства, суд назначил ей в качестве наказания принудительную меру воспитательного воздействия в виде предупреждения.