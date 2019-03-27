В Кузбассе произошло настоящее землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы около Прокопьевска.

В Кемеровской области в очередной раз произошло землетрясение. В 19:13 26 марта специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали подземные толчки.

«Сейсмоактивность имела координаты 54.14 широты и 86.50 долготы. Это рядом с посёлком Краснобродский», - уточнили в ведомстве.

Сила подземного толчка составила 2,6 балла. Тип сейсмического события классифицирован как землетрясение.