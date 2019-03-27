Кемеровский нотариус предстанет перед судом за подделку документов

Женщина делала доверенности на директора дома-интерната для престарелых и инвалидов без их присутствия и согласия.

По версии следствия, 57-летняя нотариус подделывала документы ради личной выгоды. Преступления совершались с апреля 2016 по май 2017 года в Кемерово, в нотариальной конторе и в помещении дома-интерната

«Обвиняемая делала доверенности для директора дома-интерната для престарелых и инвалидов без их присутствия и согласия. Благодаря этому женщина получала возможность быть представителем своих пациентов в различных организациях – управление пенсионного фонда, почтовые отделения, банки и компетентные органы, через которые осуществляют переводы и начисления пенсий, пособий и других социальных выплат. Таким образом женщина могла распоряжаться всеми счетами, имея право снимать денежные средства. При этом, люди не высказывали желания передавать эти полномочия и не знали о выдачи доверенности», - рассказали в областной прокуратуре.

В результате незаконных действий правам и законным интересам клиентов дома-интерната причинён существенный вред, были созданы условия для совершения директором интерната мошенничества в отношении пяти человек, приобретения права на их имущество.

Заместитель прокурора Кемеровской области Андрей Тимошичев уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нотариуса. В настоящее время нотариусу предъявили обвинение в совершении пяти преступлений по статье «Использование частным нотариусом своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, причинившее существенный вред правам и законным интересам гражданина, в том числе, совершенное в отношении заведомо недееспособного лица». Дело направлено в суд.