В Новокузнецке загорелась иномарка с мужчиной внутри

По предварительным данным, причиной стала вредная привычка водителя.

Автопожар произошёл вечером 26 марта во дворе дома на Дружбы, 16. Около 21:00 здесь загорелся Nissan AD. Сигнал о происшествии спасатели получили в 21:06. На момент прибытия первого подразделения машина была полностью охвачена пламенем.

«В 21:14 пожар был ликвидирован. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались семь человек и две единицы техники. В результате у автомобиля выгорели моторный отсек и салон», - рассказали о последствиях случившегося в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Известно, что авто загорелось, когда внутри был его хозяин.

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи осмотрели его и выяснили, что новокузнечанин не пострадал», - сообщают СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожности при курении.

Фото: nk.life