Новокузнечанка таскала за ноги по городу труп

Женщину подозревают в убийстве знакомого.

В южной столице Кузбасса пзадержали женщину без определённого места жительства, которую подозревают в убийстве мужчины из той же социальной группы. По версии следствия, преступление произошло после того, как подозреваемая предложила потерпевшему вместе распить алкоголь.

«Для этого они спустились в один из канализационных люков, где на почве личной неприязни между ними возник конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла несколько ударов мужчине точильным камнем и ножом. Потерпевший самостоятельно смогу выбраться из колодца, но в итоге умер недалеко от него», - сообщают правоохранители.

Как пишет City-N, решив скрыть следы преступления, новокузнечанка взяла убиенного за ноги и утащила подальше от места преступления. Она сбросила тело в канализационный колодец, что располагался неподалёку.

Интересно, что после содеянного подозреваемая подружилась с двумя другими людьми без определённого места жительства, в беседе с которыми во время распития алкоголя рассказала об убийстве. Один из собутыльников женщины обратился в полицию, в итоге женщину задержали.

Фото: City-N