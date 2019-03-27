Житель Прокопьевска ударил врача ножом в больнице

Терапевт активно защищалась, но не смогла увернуться от ударов.

В ближайшее время перед судом предстанет кузбассовец 1980 года рождения. Его обвиняют в нападении на местного врача.

Преступление произошло ещё в сентябре 2018 года в Прокопьевской городской больнице №3.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина пришёл на приём к врачу, взяв с собой из дома нож. Впоследствии он нанёс им женщине три удара в грудную клетку и руки.

«Нападение на заведующую терапевтическим отделением произошло в помещении служебного кабинета больницы. Пострадавшая активно защищалась. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказали об обстоятельствах преступления в региональном надзорном ведомстве.

Позднее задержанный пояснил, что у него возникло неприязненное отношение к врачу из-за того, что она не выдала ему справку для санаторно-курортного лечения, так как тот не представил необходимые документы.

Отмечается, что кузбассовец не был ранее судим, однако теперь ему грозит реальный срок заключения.