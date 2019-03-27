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В Кемерове отменили скидку на проезд в общественном транспорте

27 марта 2019 в 12:41

Депутаты Горсовета признали решили, что скидка при безналичной оплате проезда.

Напомним, ранее кемеровчане могли получить скидку в размере 50 копеек на проезд в городском транспорте при безналичной покупке билета. Скидка действовала с декабря 2017 года и оставалась актуальной даже после подорожания проезда в декабре 2018-го.

Однако, 27 марта во время 37 заседания КГСНД депутаты отменили скидку. Решение горсовета о её предоставлении опротестовал прокурор города.

«Основной довод протеста заключается в том, что льгота в виде снижения размера платы за проезд на 50 копеек установлена с нарушением компетенций, поскольку полномочия по установлению тарифов на перевозки в Кемеровской области исполняет Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области», – сказал во время заседания председатель горсовета Николай Сенчуров.

Администрация города также выразила своё мнение о необходимости признать решение горсовета о предоставлении скидки утратившим силу.


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