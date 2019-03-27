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В Белове мать жестоко избила младенца

27 марта 2019 в 16:39

Женщина разозлилась на плачущего ребёнка на то, что тот долго не мог успокоиться.

Как выяснили следователи, 31-летняя беловчанка была с сыном дома одна. Мальчик заплакал, и у матери не получалось его успокоить. Тогда она взяла его на руки, ударила по голове и лицу, а затем трясла ребёнка за голову

«Впоследствии у младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у него на лице образовался кровоподтёк. После этого горожанка позвонила родственнице и рассказала о случившемся. Женщина вызвала скорую помощь, однако обвиняемая испугалась и отменила вызов, пояснив врачам, что у ребёнка режутся зубы», - пояснили в ведомстве.

На следующий день подсудимая сообщила о произошедшем своей знакомой. Та обратилась к её сестре, вместе они осмотрели мальчика. Женщины уговорили обвиняемую обратиться зап медпомощью, а знакомая сообщила об инциденте в полицию.

Примечательно, что мать призналась в нанесении сыну ударов по голове, однако отрицает, что могла причинить тяжкий вред его здоровью.

Сейчас мальчик находится в доме ребёнка. Отдел опеки подал в суд иск о лишении обвиняемой родительских прав.


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