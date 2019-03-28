Блог с тобой ›› Новости ›› Жителя Киселёвска скинули с балкона

Жителя Киселёвска скинули с балкона

28 марта 2019 в 08:59

Мужчина находится в реанимации.

По версии следствия, пострадавший вместе со своим знакомым распивал алкоголь. В ходе застолья мужчины успели поссориться и помириться, а после вышли покурить на балкон. Именно отсюда, с высоты второго этажа, приятель случайно скинул потерпевшего.

«Потерпевший решил показать, что все обиды забыты, и похлопал собутыльника ладонью по плечу. В ответ на это приятель оттолкнул его от себя, но не рассчитал силу. Нетрезвым, киселевчанин перевалился через балконное ограждение и рухнул на асфальт перед домом», — сообщает City-N.

Как рассказал осведомлённый источник, при падении мужчина получил серьёзные повреждения -  у него диагностировали черепно-мозговую травму. Пострадавший находится в реанимации.

Уголовное дело, возбуждённое по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», передано в прокуратуру. Судьбу на рассчитавшего силу горожанина будет решать суд.


Читайте также

Content
Новокузнечанка таскала за ноги по городу труп
Content a967ff2bc70874b13b2d664fdcd22597
Житель Прокопьевска ударил врача ножом в больнице
Content img xloi4m
В Кемерове отменили скидку на проезд в общественном транспорте
Content zaislas meskinas serga liga sveikata ligonis 5br 63463780
В Белове мать жестоко избила младенца

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?