Жителя Киселёвска скинули с балкона

Мужчина находится в реанимации.

По версии следствия, пострадавший вместе со своим знакомым распивал алкоголь. В ходе застолья мужчины успели поссориться и помириться, а после вышли покурить на балкон. Именно отсюда, с высоты второго этажа, приятель случайно скинул потерпевшего.

«Потерпевший решил показать, что все обиды забыты, и похлопал собутыльника ладонью по плечу. В ответ на это приятель оттолкнул его от себя, но не рассчитал силу. Нетрезвым, киселевчанин перевалился через балконное ограждение и рухнул на асфальт перед домом», — сообщает City-N.

Как рассказал осведомлённый источник, при падении мужчина получил серьёзные повреждения - у него диагностировали черепно-мозговую травму. Пострадавший находится в реанимации.

Уголовное дело, возбуждённое по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», передано в прокуратуру. Судьбу на рассчитавшего силу горожанина будет решать суд.