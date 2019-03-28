В Ленинске-Кузнецком на глазах у прохожих умер мужчина

ЧП произошло 27 марта одного из городских магазинов.

Известно, что горожанину стало плохо в момент, когда он разговаривал по телефону.

«Мужчина шёл по улице и разговаривал по телефону, потом ему стало плохо, он упал. Прохожие вызвали скорую помощь», - цитируют СМИ осведомлённый источник.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть кузбассовца. Точную причину гибели человека установят с помощью экспертизы.

Отмечается, что умерший горожанин был средних лет. Предположительно, у него были проблемы с сердцем.