Кемеровская область официально стала Кузбассом

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

В октябре 2018 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв предложил закрепить за регионом второе официальное название – «Кузбасс» на законодательном уровне. Идею единогласно поддержали в Совете народных депутатов Кемеровской области.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Кемеровской области второго наименования. С 27 марта 2019 года регион официально стал Кузбассом.

«Включить новое наименование субъекта Российской Федерации – Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область», — говорится в тексте документа.

Отметим, что вслед за Кузбассом второе официальное название захотели получить власти Ростовской области – «Донской край».