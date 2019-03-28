Кемеровская область официально стала Кузбассом

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
В октябре 2018 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв предложил закрепить за регионом второе официальное название – «Кузбасс» на законодательном уровне. Идею единогласно поддержали в Совете народных депутатов Кемеровской области.
Владимир Путин подписал указ о присвоении Кемеровской области второго наименования. С 27 марта 2019 года регион официально стал Кузбассом.
«Включить новое наименование субъекта Российской Федерации – Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область», — говорится в тексте документа.
Отметим, что вслед за Кузбассом второе официальное название захотели получить власти Ростовской области – «Донской край».
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