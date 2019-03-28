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В Юрге сгорели двое мужчин и женщина

28 марта 2019 в 12:21

По предварительной версии, причиной гибели трёх человек стала вредная привычка.

Ночью 28 марта в Юрге на улице Союзная загорелся частный жилой дом и надворные постройки. По информации ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о происшествии спасатели получили в 5:20. На момент прибытия первого подразделения дом и надворные постройки горели открытым пламенем.

«На месте работали 11 человек и три единицы техники. В 5:54 пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила 83 кв. м. В результате полностью сгорела и обрушилась обрешётка крыши дома на площади 48 кв. м, сгорели дощатые надворные постройки на площади 35 кв. м», - рассказали о последствиях в ведомстве.

В результате пожара погибли мужчина, его знакомая женщина и ещё один мужчина. Предварительно, они распивали спиртные напитки, курили в доме. Именно неосторожность при курении и стала причиной трагедии.


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