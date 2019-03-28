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Кемеровчанин жестоко избил и изрезал свою жену

28 марта 2019 в 12:38

60-летнего жителя столицы Кузбасса приговорили к двум годам условно.

В Кемерове 60-летний мужчина жестоко избил свою сожительницу. Как рассказали в СО по Центральному району Кемерова регионального СУ СК РФ, причиной внезапной агрессии стала ревность.

«Следствием установлено, что сожитель, с которым женщина проживала в течение двух месяцев, приревновал её, и в ходе ссоры решил проучить кемеровчанку. Он приставил нож к шее пострадавшей, а потом избил её, жестоко нанося удары кулаком в область головы и грудной клетки», – пояснили в ведомстве.

Пострадавшую доставили в больницу в окровавленной одежде. Медики диагностировали у неё множественные ножевые ранения.

Отмечается, что сначала пожилой «Отелло» пытался уничтожить доказательства, однако впоследствии дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.


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