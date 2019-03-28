В беловской колонии убили осуждённого

Сейчас создана специальная комиссия, которая установит причины конфликта, а также назначена служебная проверка.

В беловской исправительной колонии строгого режима №44 убили осуждённого. Как рассказали в региональном ГУФСИН России, убийство произошло в ходе конфликта между осуждёнными.

«На территории промышленного участка исправительного учреждения возникла конфликтная ситуация между двумя осуждёнными. В результате потасовки один из них получил травмы в области головы, впоследствии он скончался. Оба были судимы за убийство», – пояснили в ведомстве собеседник издания.

Как отметили в СУ СК РФ по Кемеровской области тело убитого 29-летнего мужчины обнаружили в кочегарке с колото-рубленными ранениями, в том числе головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал 24-летний осуждённый. Сейчас создана специальная комиссия, которая установит причины конфликта, а также назначена служебная проверка.