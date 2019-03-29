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В Кузбассе водитель пытался задавить полицейского

29 марта 2019 в 10:15

Мужчина хотел избежать ответственности за ДТП.

Инцидент произошёл в декабре 2018 года в дневное время.

Как сообщили в прокуратуре по Кемеровской области, тогда на трассе «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» столкнулись Lada Priora и грузовик MAN. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, однако водитель легковушки хотел избежать административной ответственности и попытался скрыться. Он завёл автомобиль и начал движение, при этом ударил бампером сотрудника полиции в ногу.

«Опасаясь наезда, полицейский был вынужден запрыгнуть на капот автомобиля и наносить удары жезлом по лобовому стеклу машины, чтобы вынудить водителя остановиться. Но вместо того, чтобы остановиться, воитель начал совершать резкие маневры, чтобы сбросить сотрудника ГИБДД», — рассказали в ведомстве.

В итоге полицейский упал на землю и травмировал ногу. Медики квалифицировали его травму как вред здоровью средней тяжести. Теперь 28-летнему кузбассовцу грозит срок до 10 лет лишения свободы.


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