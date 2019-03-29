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В Кузбассе разом сгорели три микроавтобуса

29 марта 2019 в 10:30

ЧП произошло 28 марта в Новокузнецке.

В частном гаражном кооперативе «Стимул» на улице Тореза разом сгорели три разобранных микроавтобуса ПАЗ.

По информации ГИБДД Кузбасса, сигнал о пожаре спасателям поступал в 16:00. На момент прибытия первого подразделения МЧС микроавтобусы были полностью объяты пламенем.

«Полностью потушить пожар удалось в 16:15. К его ликвидации привлекались семь человек и две единицы спецтехники», - рассказали в ведомстве.

В итоге автобусы сгорели полностью.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.


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