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В центре Кемерова полыхал трамвай

29 марта 2019 в 14:33

Вагон полыхал открытым пламенем на Дзержинского.

Инцидент произошел 29 марта. В центре Кемерова на Дзержинского загорелся трамвай.

«Вагон шёл на буксире, был неисправным – там была поломка пантографа. В результате обгорел потолок», - прокомментировали в «Кемеровской электротранспортной компании».

Известно, что во время возгорания пассажиров в салоне не было. Пострадавших нет.

Предварительно, трамвай загорелся из-за короткого замыкания.

 

 

 

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».


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