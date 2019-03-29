В центре Кемерова полыхал трамвай

Вагон полыхал открытым пламенем на Дзержинского.

Инцидент произошел 29 марта. В центре Кемерова на Дзержинского загорелся трамвай.

«Вагон шёл на буксире, был неисправным – там была поломка пантографа. В результате обгорел потолок», - прокомментировали в «Кемеровской электротранспортной компании».

Известно, что во время возгорания пассажиров в салоне не было. Пострадавших нет.

Предварительно, трамвай загорелся из-за короткого замыкания.

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».