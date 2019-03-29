В центре Кемерова полыхал трамвай

Вагон полыхал открытым пламенем на Дзержинского.
Инцидент произошел 29 марта. В центре Кемерова на Дзержинского загорелся трамвай.
«Вагон шёл на буксире, был неисправным – там была поломка пантографа. В результате обгорел потолок», - прокомментировали в «Кемеровской электротранспортной компании».
Известно, что во время возгорания пассажиров в салоне не было. Пострадавших нет.
Предварительно, трамвай загорелся из-за короткого замыкания.
Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».
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