В Анжеро-Судженске медсестра обокрала старушку

Женщина украла у 93-летней пенсионерки кошелёк с деньгами.

В полицию обратилась жительница Анжеро-Судженска, 93-летняя женщина сообщила, что после визита медработника у неё из комода пропал кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, злоумышленницу удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что она не имеет никакого отношения к медицине.

«Преступницей оказалась ранее неоднократно судимая за кражи 64-летняя местная жительница, которая в декабре 2018 года освободилась из мест лишения свободы. Злоумышленница возвращалась от своей знакомой, которая проживала в одном подъезде с потерпевшей. Спускаясь по лестнице вниз, рецидивистка заметила в одной из квартир приоткрытую дверь и решила совершить кражу, а в целях конспирации придумала легенду своего визита. Часть денег она успела потратить», — сообщили в ведомстве.

Часть денег правоохранители вернули хозяйке. Лжемедсестре грозит до шести лет лишения свободы.