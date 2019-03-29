Ильдар Узбеков о программе «Чистый уголь – чистый Кузбасс»

Руководитель венчурного фонда CoalFuture Ильдар Узбеков проанализировал программу, предложенную губернатором Кемеровской области. По словам бизнесмена, она станет не только решением экологических проблем региона, но и даст возможности для оздоровления отрасли в целом.

В ходе рабочей поездки в Прокопьевский и Новокузнецкий районы губернатор Кемеровской области Сергея Цивилева объявил о старте комплексной программы «Чистый уголь – чистый Кузбасс», сообщает «Финансовая газета».

Проанализировав программу, управляющий холдингом «Сибуглемет» Ильдар Узбеков пришел к выводу, что благодаря ей Кузбасс станет передовиком среди угледобывающих регионов, где внимание к экологии возведено в ранг государственного приоритета, а борьба за чистоту производства становится в один ряд с борьбой за экономические показатели.

Как ранее подчеркнул губернатор Кемеровской области, инициатива призвана решить наболевшие проблемы региона: переселение жителей с подработанных территорий, рекультивация земель и введение экологических стандартов для добывающих компаний. Речь в программе идет в том числе и об отказе от перевозки угля по дорогам общего пользования.

По словам Сергея Цивилёва, такие маршруты негативно влияют на экологию и здоровье людей. Загрязняются не только воздух, но и грунтовые воды. Кроме того, качество дорог от постоянного передвижения по ним большегрузного транспорта заметно ухудшается. Главы Кузбасса также сделал заявление о допуске крупных компаний на подработанные земли для их рекультивации и выемки оставшегося угля.

Актуальность проблемы чёрных копателей подтвердил Ильдар Узбеков.

«Проблема черных копателей, которая актуальна для подработанных территорий ликвидированных шахт, не так легковесна и локальна, как кажется на первый взгляд. Предприятия отрасли и регион в целом терпят имиджевые потери от процветания теневого – пусть даже небольшого – сегмента рынка. А имиджевые потери несут потери экономические», – отметил управляющий «Сибуглемета».

Напомним, в последние месяцы вопрос сохранения экологии встал как нельзя более остро в Прокопьевске, Киселевске и Новокузнецке - в начале февраля 2019 года в этих городах выпал черный снег. Позднее экспертиза установила превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе более чем в два раза.

Глава фонда CoalFuture Ильдар Узбеков обратил внимание на важности сохранение экосистемы.

«В качестве обязательных мер наряду с созданием экологических барьеров в виде особо охраняемых природных территорий, необходимы модернизация производственных процессов и оздоровление отрасли за счёт привлечения ответственных недропользователей», - заявил он.

В свою очередь, в департаменте угольной промышленности Кемеровской области пояснили, что рассматривают вариант выставлять участки недр на торги в виде конкурса с обременением переселения части жителей поселка за счет средств угледобывающего предприятия.